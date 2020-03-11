Ср, 11.03.2020
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"Салават" выбил прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина

"Салават Юлаев"

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду, 11 марта, финский "Йокерит" и уфимский "Салават Юлаев" одержали победу в серии и вышли во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина.

В шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина "Салават Юлаев" у себя дома победил "Авангард" со счётом 4:1. Голами в составе уфимской команды отметились Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен, Дмитрий Кугрышев и Эдуард Гиматов. Единственную шайбу за "Авангард" провёл Александр Яремчук.

Таким образом, "Салават Юлаев" выиграл серию с общим счётом 4:2 и вышел в полуфинал конференции, где сразится с казанским "Ак Барсом". Отметим, что омский "Авангард" Боба Хартли - прошлогодний финалист Кубка Гагарина.

Во втором матче дня ярославский "Локомотив" у себя дома уступил финскому "Йокериту" со счётом 1:5. За "джокеров" в этом матче отличились Хенрик Хаапала, Вели-Матти Савинайнен, Антти Пильстрём, Никлас Йенсен и Оливер Лауридсен. Единственную шайбу за "железнодорожников" забросил Стефан Да Коста.

В воротах "Йокерита" весь матч провёл латвийский голкипер Янис Калниньш, который отразил 23 из 24 бросков.

Финский "Йокерит" одержал победу в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд, где команде из Хельсинки предстоят матчи с петербургским СКА.

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