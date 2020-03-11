Напротив Кремля выстроились люди для участия в одиночном пикете

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19;
- Правительство Украины закрыло страну на карантин;
- Когда остановится эпидемия - интервью с экспертом;
- В России поправки к Конституции приняли Дума и Совет Федерации; Согласны не все.
- Финансовая система России близка к кризису. Что дальше?
Видео: ГЛАВНОЕ | 11.03.20
Акция протеста напротив Кремля "Нет узурпации власти!"
В среду вечером, 11 марта, несколько десятков человек собрались в центре Москвы напротив Кремля. Все они выступают против "обнуления президентских сроков".
Как пояснили организаторы акции журналист Илья Азар и бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло, это часть серии одиночных пикетов. Для участия в ней в среду вечером выстроилась очередь.
"Мы ожидаем, что придут больше. Вчера приходили, приходили. Сейчас 50-60 человек, не то число, которое решит судьбу поправок, конечно, но мы хотим показать, что мы есть и мы не согласны", - отметили организаторы.
Отмечается, что на месте работают также порядка 12 полицейских. Как только человек достает плакат с надписью, к нему сразу устремляются полицейские для проверки документов.
Илья Азар и Алексей Миняйло отметили, что сомневаются в том, что будут согласованы масштабные акции протеста. Соответствующая заявка в мэрию Москвы подана, ответа пока нет.
Принимая во внимание, что в Москве был принят указ не собираться в одном месте более 5000 человек, очевидно, будет отказ, отметил Азар.
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.