Напротив Кремля выстроились люди для участия в одиночном пикете

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Видео: ГЛАВНОЕ | 11.03.20

Акция протеста напротив Кремля "Нет узурпации власти!"

В среду вечером, 11 марта, несколько десятков человек собрались в центре Москвы напротив Кремля. Все они выступают против "обнуления президентских сроков".

Как пояснили организаторы акции журналист Илья Азар и бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло, это часть серии одиночных пикетов. Для участия в ней в среду вечером выстроилась очередь.

"Мы ожидаем, что придут больше. Вчера приходили, приходили. Сейчас 50-60 человек, не то число, которое решит судьбу поправок, конечно, но мы хотим показать, что мы есть и мы не согласны", - отметили организаторы.

Отмечается, что на месте работают также порядка 12 полицейских. Как только человек достает плакат с надписью, к нему сразу устремляются полицейские для проверки документов.

Илья Азар и Алексей Миняйло отметили, что сомневаются в том, что будут согласованы масштабные акции протеста. Соответствующая заявка в мэрию Москвы подана, ответа пока нет.

Принимая во внимание, что в Москве был принят указ не собираться в одном месте более 5000 человек, очевидно, будет отказ, отметил Азар.