Ср, 11.03.2020
[..]надо чтобы Путин был рядом, вдруг что-то пойдет не так. Он сможет поддержать, помочь, подстраховать Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы РФ
1

Напротив Кремля выстроились люди для участия в одиночном пикете

Акции протеста в Москве

ФОТО: AP/Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19;
  • Правительство Украины закрыло страну на карантин;
  • Когда остановится эпидемия - интервью с экспертом;
  • В России поправки к Конституции приняли Дума и Совет Федерации; Согласны не все. 
  • Финансовая система России близка к кризису. Что дальше?

Видео: ГЛАВНОЕ | 11.03.20

Акция протеста напротив Кремля "Нет узурпации власти!"

В среду вечером, 11 марта, несколько десятков человек собрались в центре Москвы напротив Кремля. Все они выступают против "обнуления президентских сроков".

Как пояснили организаторы акции журналист Илья Азар и бывший фигурант московского дела Алексей Миняйло, это часть серии одиночных пикетов. Для участия в ней в среду вечером выстроилась очередь. 

"Мы ожидаем, что придут больше. Вчера приходили, приходили. Сейчас 50-60 человек, не то число, которое решит судьбу поправок, конечно, но мы хотим показать, что мы есть и мы не согласны", - отметили организаторы. 

Отмечается, что на месте работают также порядка 12 полицейских.  Как только человек достает плакат с надписью, к нему сразу устремляются полицейские для проверки документов.

Илья Азар и Алексей Миняйло отметили, что сомневаются в том, что будут согласованы масштабные акции протеста. Соответствующая заявка в мэрию Москвы подана, ответа пока нет.

Принимая во внимание, что в Москве был принят указ не собираться в одном месте более 5000 человек, очевидно, будет отказ, отметил Азар. 

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

Последние новости

НАВЕРХ