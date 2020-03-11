Чт, 12.03.2020
Неодетая девочка с пустой и пахнущей бутылочкой в руках, на кровати - ножницы, на кухне квартиры на 8-ом этаже открыто окно, к которому приставлено кресло. Такой вид представился полиции, когда они взломали дверь в одной из квартир Огрского района... СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

В Эстонии коронавирус обнаружен у участника церемонии награждения журналистов

ФОТО: Pixabay

У человека, присутствовавшего на празднике прессы, организованном 6 марта Союзом медиа-предприятий Эстонии, медики выявили коронавирус.

Об этом BNS сообщили в Союзе медиа-предприятий, отметив, что имя этого человека обнародовать не представляется возможным.

В то же время, Союз медиа-предприятий призвал всех, кто участвовал в мероприятии 6 марта, следить за своим самочувствием.

Руководство союза уже предупредило о происшествии редакции средств массовой информации Эстонии.

Как сообщалось, всего в Эстонии установлено 16 случаев заражения.

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