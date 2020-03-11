В Эстонии коронавирус обнаружен у участника церемонии награждения журналистов

Об этом BNS сообщили в Союзе медиа-предприятий, отметив, что имя этого человека обнародовать не представляется возможным.

В то же время, Союз медиа-предприятий призвал всех, кто участвовал в мероприятии 6 марта, следить за своим самочувствием.

Руководство союза уже предупредило о происшествии редакции средств массовой информации Эстонии.