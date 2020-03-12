В Италии закрывают магазины, бары и рестораны. Есть исключения

В среду, 11 марта, премьер-министр Италии Джузеппе Конте в обращении к нации объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения Covid-19.
Он сообщил, что по всей Италии закроют большинство магазинов, сделав исключение только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства.
Разрешено работать также газетным и табачным киоскам. Продолжат работу и транспорт, финансовые и производственные учреждения.
В свою очередь в течение всего дня будут закрыты пабы, бары и рестораны, однако заведения могут продолжить работать, доставляя товары на дом.
"Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев", - заявил Конте.
Италия — крупнейший центр распространения Covid-19 в Европе и вторая страна после Китая по числу заболевших. По состоянию на 11 марта новый коронавирус в Италии обнаружили у более чем 12 тысяч человек, умерли 827 человек.