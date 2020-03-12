В Италии закрывают магазины, бары и рестораны. Есть исключения

Он сообщил, что по всей Италии закроют большинство магазинов, сделав исключение только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства.

Разрешено работать также газетным и табачным киоскам. Продолжат работу и транспорт, финансовые и производственные учреждения.

В свою очередь в течение всего дня будут закрыты пабы, бары и рестораны, однако заведения могут продолжить работать, доставляя товары на дом.

"Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровье итальянцев", - заявил Конте.