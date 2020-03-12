СМИ: Джигана могут лишить родительских прав после нападения на жену

В последние дни в СМИ активно обсуждается скандал в семье рэпера Джигана (настоящее имя - Денис Устименко-Вайнштейн).
Журналисты до сих пор не знают деталей произошедшего. Желтая пресса продолжает строить свои предположения.
Канал Super со ссылкой на другие источники сообщает, что в роковой вечер рэпер напал на свою жену - модель и бизнес-леди Оксану Самойлову. Неизвестно, имеются ли у женщинаы какие-либо травмы. Однако известно, что она намерена разводиться с супругом. Напомним, в браке Джиган и Самойлова прожили восемь лет.
Журналисты канала Super выяснили, что Оксана намерена лишить отца четырех детей родительских прав - после его неадекватного поведения.
Несколько дней назад Самойлова опубликовала снимок с детьми.
"Хорошо, что у меня есть мои дети", - написала она.
Стоит отметить, что в комментариях модель поддержали многие звездные коллеги.
Напомним, несколько дней назад рэпер Джиган шокировал своих фанатов несколькими сториз в Instagram, а позже и вовсе появились новости о помещении артиста в реабилитационный центр для лечения от наркозависимости.