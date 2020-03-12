СМИ: Джигана могут лишить родительских прав после нападения на жену

Журналисты до сих пор не знают деталей произошедшего. Желтая пресса продолжает строить свои предположения.

Канал Super со ссылкой на другие источники сообщает, что в роковой вечер рэпер напал на свою жену - модель и бизнес-леди Оксану Самойлову. Неизвестно, имеются ли у женщинаы какие-либо травмы. Однако известно, что она намерена разводиться с супругом. Напомним, в браке Джиган и Самойлова прожили восемь лет.

Журналисты канала Super выяснили, что Оксана намерена лишить отца четырех детей родительских прав - после его неадекватного поведения.

Несколько дней назад Самойлова опубликовала снимок с детьми.

"Хорошо, что у меня есть мои дети", - написала она.

Стоит отметить, что в комментариях модель поддержали многие звездные коллеги.