Covid-19 обнаружен еще у шести латвийцев

SPKC сообщает, что в минувшие сутки на Covid-19 проведен 41 анализ, 6 показали положительный результат. В общей сложности на новый вид коронавируса проверены 332 латвийца, вирус подтвержден у 16 человек.

Pēdējā diennakts laikā uz COVID-19 veikts 41 laboratoriskais izmeklējums, no tiem 6 pozitīvi. Kopā izmeklētas 332 personas, Latvijā kopumā COVID-19 apstiprināts 16 personām. — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 12, 2020

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Рижанка 29 февраля прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже 3 марта была выписана из больницы домой.

После этого заболевание было обнаружено у семи туристов из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния. Все заболевшие возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им было предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. В среду, 11 марта, новый вид коронавируса был обнаружен еще у у двух жителей Латвии, вернувшихся с горнолыжного курорта в Италии.