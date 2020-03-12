"Чтобы перевоспитать". В Елгаве похитили человека

Пятеро молодых людей без приглашения зашли в квартиру и угрозами и силой похитили 20-летнего парня. Его затолкали в багажник автомобиля марки BMW 525 и отвезли в лес, где продолжили угрожать расправой и унижать. После этого молодого человека снова поместили в багажник и отвезли в город.

Пострадавший смог сообщить об этом в полицию, и в результате удачных оперативных действий бойцы Батальона специального назначения и сотрудники Криминальной полиции задержали автомобиль с похитителями.

В ходе допроса молодые люди сказали, что хотели таким образом перевоспитать 20-летнего парня.

Задержанные - 1992, 1998, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, жители Тукумса и Добеле. Полиция завела уголовное дело по 153-й статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за похищение человека. За это можно получить до пяти лет тюрьмы. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.