Чт, 12.03.2020
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Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

"Чтобы перевоспитать". В Елгаве похитили человека

Полицейские. Иллюстрация.

ФОТО: Gatis DieziÅÅ¡ / LETA

В конце февраля в Елгаве были задержаны пять человек - они похитили и отвезли в лес некоего юношу с целью "перевоспитать", сообщает Госполиция. 

Пятеро молодых людей без приглашения зашли в квартиру и угрозами и силой похитили 20-летнего парня. Его затолкали в багажник автомобиля марки BMW 525 и отвезли в лес, где продолжили угрожать расправой и унижать. После этого молодого человека снова поместили в багажник и отвезли в город. 

Пострадавший смог сообщить об этом в полицию, и в результате удачных оперативных действий бойцы Батальона специального назначения и сотрудники Криминальной полиции задержали автомобиль с похитителями.

В ходе допроса молодые люди сказали, что хотели таким образом перевоспитать 20-летнего парня. 

Задержанные - 1992, 1998, 2000, 2001 и 2002 годов рождения, жители Тукумса и Добеле. Полиция завела уголовное дело по 153-й статье Уголовного закона, предусматривающей ответственность за похищение человека. За это можно получить до пяти лет тюрьмы. К подозреваемым применена мера пресечения, не связанная с арестом.

Полиция напоминает, что такое выяснение отношений неприемлемо и уголовно наказуемо. 

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