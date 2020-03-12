Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию

Министр здравоохранения канадской провинции Квебек Даниэль Маккенн сообщила, что из-за коронавируса будет отменен Чемпионат мира по фигурному катанию 2020.
Чемпионат был запланирован с 18 по 22 марта. До первых прокатов оставалась ровно неделя, до первых официальных тренировок – еще меньше, сообщает Sports.ru.
Международный союз конькобежцев (ISU) максимально долго не принимал решение об отмене чемпионата, указывая, что подготовка идет по плану. Однако, в процесс вмешалось правительство, так как ситуация с распространением Covid-19 в этой стране и мире становится только хуже. В Канаде по состоянию на четверг - семь инфицированных Covid-19, в США - 800.
Стоит отметить, что по всему миру отменяются разные важные спортивные мероприятия. В Италии приостановлены все спортивные соревнования, включая чемпионат по футболу. Также сообщается, что Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила об экстренной приостановке сезона-2019/2020. Причина: у одного из игроков нашли Covid-19.