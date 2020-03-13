Софья Жук - её считали новой Шараповой, но она решила стать моделью

Жук родилась в Москве в 1999 году. С 12 до 14 лет она тренировалась в Бельгии, а в 2015 году переехала в США.

Когда-то Софью называли новой Марией Шараповой, но, похоже, что теннисисток будет объединять лишь одно - обе остановили свои карьеры в 2020 году.

"Новая Шарапова" в теннисе появляется практически каждый год. СМИ то и дело находят какую-нибудь белокурую теннисистку (желательно с русскими корнями) и начинают сравнивать её с пятикратной победительницей турниров "Большого шлема".

"Новой Шараповой" в разное время называли Эжени Бушар, Аманду Анисимову и Софью Жук. Как и Шарапова, в 11 лет Жук подписала контракт с IMG, она тоже интересуется дизайном, зарабатывает деньги в США, а саму Шарапову считала своим кумиром. На этом, пожалуй, сходства заканчиваются.

Софье всего 20 лет, но она уже объявила о завершении карьеры. Пока что - временно. Причиной этому стали постоянные травмы спины, которые преследовали теннисистку.

В 2015 году она выиграла юниорский "Уимблдон", но во взрослом теннисе успехов никаких не получилось. В рейтинге она так и не побывала в топ-100, а в данный момент занимает 432 место.

Последним на данный момент турниром теннисистки стал Ролан Гаррос-2019. С тех пор Жук не выступала в туре и больше внимания уделяла карьере модели. Сейчас Софья живёт в Майами и балует свои 43 тысячи подписчиков в Instagram купальниками разных цветов.