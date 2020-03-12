Чт, 12.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

В Латвии из-за коронавируса отменяются разные мероприятия

Девушка в медицинской маске. Иллюстрация

ФОТО: Unsplash

Ряд самоуправлений Латвии из-за распространения Covid-19 отменили ранее запланированные мероприятия, Рига перенесет избирательные участки, а депутаты Сейма не поедут в командировки. 

  • Рижская дума сообщает, что избирательные участки на грядущих выборах не будут расположены в больницах и социальных центрах. Конкретные адреса сообщат позже. 
  • Самоуправление Плявиняс в ближайшие две недели отменило все общественные мероприятия. Также в центрах социального ухода введен карантин.
  • Сигулда отменила мероприятие, на котором поздравляют родителей с рождением ребенка. Мероприятие перенесли на лето. 
  • Дума Цесиса отменила все командировки сотрудников самоуправления. 
  • Отменила ряд командировок и Канцелярия Сейма. 
  • Латвийский сельскохозяйственный университет на неопределенное время отменил все общественные мероприятия. 
  • "Латвийская Зеленая партия" отменила запланированный на апрель конгресс.

Как известно, по состоянию на 12 марта, в Латвии подтверждено 16 случаев заражения Covid-19. 

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