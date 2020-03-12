В Латвии из-за коронавируса отменяются разные мероприятия

Ряд самоуправлений Латвии из-за распространения Covid-19 отменили ранее запланированные мероприятия, Рига перенесет избирательные участки, а депутаты Сейма не поедут в командировки.
- Рижская дума сообщает, что избирательные участки на грядущих выборах не будут расположены в больницах и социальных центрах. Конкретные адреса сообщат позже.
- Самоуправление Плявиняс в ближайшие две недели отменило все общественные мероприятия. Также в центрах социального ухода введен карантин.
- Сигулда отменила мероприятие, на котором поздравляют родителей с рождением ребенка. Мероприятие перенесли на лето.
- Дума Цесиса отменила все командировки сотрудников самоуправления.
- Отменила ряд командировок и Канцелярия Сейма.
- Латвийский сельскохозяйственный университет на неопределенное время отменил все общественные мероприятия.
- "Латвийская Зеленая партия" отменила запланированный на апрель конгресс.
Как известно, по состоянию на 12 марта, в Латвии подтверждено 16 случаев заражения Covid-19.