Чт, 12.03.2020
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В Польше - первая смерть от Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: JAN HETFLEISCH / EPA

В польском городе Познань зафиксирован первый случай смерти от Covid-19, сообщает Польское радио.

Умерла 57-летняя женщина - учительница, которая недавно попала в больницу в критическом состоянии с пневмонией. Пациентку ввели в искусственную кому, подключив к аппарату дыхания.

"К сожалению, вскоре она умерла," - сообщил журналистам вице-мэр города.

Супруг женщины и ее дочь заразились вирусом и были госпитализированы, однако их состояние не критично.

Другие члены семьи, в том числе два сына женщины, не инфицированы.

"То, чего мы боялись последние дни, произошло. У нас наша первая смерть от коронавируса", - сказал журналистам президент Польши Анджей Дуда.

"Выражаю соболезнования близким".

О первом случае заражения Covid-19 Польша сообщила 4 марта.

В четверг в Польше были подтверждены 16 новых случаев заражения. Общее число случаев заболевания составляет 47.

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