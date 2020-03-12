В Польше - первая смерть от Covid-19

В польском городе Познань зафиксирован первый случай смерти от Covid-19, сообщает Польское радио.
Умерла 57-летняя женщина - учительница, которая недавно попала в больницу в критическом состоянии с пневмонией. Пациентку ввели в искусственную кому, подключив к аппарату дыхания.
"К сожалению, вскоре она умерла," - сообщил журналистам вице-мэр города.
Супруг женщины и ее дочь заразились вирусом и были госпитализированы, однако их состояние не критично.
Другие члены семьи, в том числе два сына женщины, не инфицированы.
"То, чего мы боялись последние дни, произошло. У нас наша первая смерть от коронавируса", - сказал журналистам президент Польши Анджей Дуда.
"Выражаю соболезнования близким".
О первом случае заражения Covid-19 Польша сообщила 4 марта.
В четверг в Польше были подтверждены 16 новых случаев заражения. Общее число случаев заболевания составляет 47.