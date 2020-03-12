Источник: Чемпионат мира по хоккею будет отменен

Согласно информации издания, официальное сообщение об этом последует в ближайшие дни.

Чемпионат мира отменен в связи с распространением Covid-19.

В свою очередь IIHF через Twitter сообщила, что пока что чемпионат не отменен и статут турнира не изменился.

Чемпионат мира по хоккею запланирован с 8 по 24 мая. Сборная Латвии должна сыграть матчи группового этапа в Цюрихе.

Напомним, ранее решение от отмене соревнований приняла Высшая хоккейная лига Швейцарии.