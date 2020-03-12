В прошлом году почти треть домохозяйств Латвии с трудом покрывала повседневные расходы

Больше стало домохозяйств, которые покрывали повседневные расходы с небольшими сложностями или сравнительно легко (в 2019 году - 62,4%, в 2018 году - 56,8%), а также тех, кто покрывал расходы легко или очень легко (соответственно 9% и 7,4%).

Наиболее оптимистично настроены домохозяйства в Риге и Рижском регионе, где сравнительно легко покрывали повседневные расходы 67,6% и 59,7%, а легко или очень легко - 10,7% и 9,9%.

В Курземе и Земгале значительная часть домохозяйств заявила, что им сложно или очень сложно покрывать повседневные расходы- соответственно 34,7% и 35,7%.

Самые большие сложности испытывают домохозяйства, состоящие из одинокого пенсионера или из одного взрослого и детей - соответственно 47,8% и 40,1% таких домохозяйств признали, что с трудом покрывают повседневные расходы. Меньше всего сложностей было у пар с одним ребенком (12,7%).