С пятницы обучение в латвийских школах и вузах будут проходить удаленно

С пятницы, 13 марта, обучение в латвийских школах и вузах будет проходить удаленно, постановил сегодня Совет по кризисному управлению.
Исключением является централизованный экзамен по иностранному языку, который на следующей неделе должны сдавать учащиеся 12-х классов.
Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, все учебные заведения закрываются до 14 апреля.
Детские сады могут посещать те дети, родители которых уже завтра, 13 марта, предоставят письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций - кружки, репетиции, тренировки.
Министерство образования и науки ранее призвало родителей быть ответственными и не выезжать вместе с детьми в страны и регионы, затронутые коронавирусом.
В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.