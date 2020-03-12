С пятницы обучение в латвийских школах и вузах будут проходить удаленно

Детские сады могут посещать те дети, родители которых уже завтра, 13 марта, предоставят письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.