Из-за короновируса в Латвии переносят крупные концерты

"В связи с решением правительства, все концерты, которые были запланированы с 13 марта по 14 апреля, не состоятся. Они будут перенесены на другие даты. На данный момент подтверждено, что концерт Филиппа Киркорова будет перенесен на 4 октября. Остальные новые даты будут объявлены, по возможности, в ближайшее время".