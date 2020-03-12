Из-за короновируса в Латвии переносят крупные концерты
В связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению вируса. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.
После чрезвычайного заседания правительства стало известно, что с 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.
Согласно этому сообщению ряд крупных концертов в Риге и других городах Латвии будет отменяться или переноситься.
Среди них концерты Полины Гагариной, Филиппа Киркорова, Ивана Дорна, X Ambassadors, ЛУНА, Dope D.O.D., "Би-2", "Пошлая Молли" и другие.
Представители Bravo Event:
"В связи с решением правительства, все концерты, которые были запланированы с 13 марта по 14 апреля, не состоятся. Они будут перенесены на другие даты. На данный момент подтверждено, что концерт Филиппа Киркорова будет перенесен на 4 октября. Остальные новые даты будут объявлены, по возможности, в ближайшее время".
Концерт Ивана Дорна:
"В связи с решением правительства, все концерты, которые были запланированы с 13 марта по 14 апреля, не состоятся. Они будут перенесены на другие даты. Новые даты будут объявлены, по возможности, в ближайшее время."
Концерт проекта "ЛУНА" перенесен на 30 августа:
"Внимание! В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в Европе и других регионах, концерт группы "ЛУНА" переносится на 30 августа. Все ранее приобретенные билеты действительны на новую дату. Те, кто хотели бы вернуть билеты могут это сделать в течении двух недель (до 25 марта), отправив свой ID покупки на support@ticketshop.lv. Приносим извинения за доставленные неудобства!"
Новость дополняется. В ближайшее время будет опубликован список с новыми датами.
Новость о чрезвычайном положении в Латвии читать здесь.