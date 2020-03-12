Чтобы сдать анализы на Covid-19, нужно самим ехать в LIC. Но предварительно позвонить

Это будет относиться к людям, которые вернулись из стран "красного" списка, охваченных Covid-19, если у них появились симптомы заболевания.

Для сдачи анализа в LIC нужно будет предварительно записаться по телефону, а затем дома, в условиях карантина, ждать результатов, сообщила Винькеле.

Министр подчеркнула, что эти меры позволят "быстрее и эффективнее тестировать людей".

Одновременно ведутся переговоры с частными лабораториями, и планируется, что в ближайшее время анализы можно будет сдать и там, а оплатит их государство.

"Вирус можно остановить, если только в этом будет участвовать все общество, поэтому призываю вас пересмотреть свои повседневные привычки", - сказала министр, призывая латвийцев чаще мыть руки, не здороваться за руку, соблюдать дистанцию в магазинах, не ходить в магазины в часы пик, не ходить по магазинам в качестве отдыха в выходные дни.