Зачем люди по всему миру скупают туалетную бумагу?

После того, как премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил о том, что в Латвии вводится чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса Covid-19, жители Латвии бросились в магазины, чтобы сделать запасы продовольствия. Люди раскупают крупы, макароны, консервы и, как это стало популярным в других странах, и туалетную бумагу.
Если закупку продуктов питания еще можно как-то объяснить, то с туалетной бумагой немного сложнее - среди симптомов Covid-19 нет диареи или чего-то подобного, однако люди ее раскупают.
Большинство опрошенных журналистом RUS.TVNET посетителей пурвциемского супермаркета не смогли дать внятного ответа, для чего им туалетная бумага в таких количествах, люди отмечали, что "коронавирус же" и "пригодится".
Впрочем, были и те, кто заявил, что готовится к возможному карантину, во время которого не планирует выходить на улицу.
На самом же деле ответ прост - туалетную бумагу по всему миру разбирают, потому что из нее удобно и просто делать маски для лица, которые в нашей стране пока никто не носит. Например, на Youtube имеется большое число обучающих роликов, рассказывающих о том, как сделать маску из таких подручных средств, как туалетная бумага или бумажное полотенце и, например, резинка.
Конечно, используют бумагу и по назначению, однако разумно ли запасать ее на полгода? Вероятно, если даже провести в самоизоляции столь длительное время, она вряд ли станет самым необходимым продуктом.