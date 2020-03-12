Зачем люди по всему миру скупают туалетную бумагу?

Если закупку продуктов питания еще можно как-то объяснить, то с туалетной бумагой немного сложнее - среди симптомов Covid-19 нет диареи или чего-то подобного, однако люди ее раскупают.

Большинство опрошенных журналистом RUS.TVNET посетителей пурвциемского супермаркета не смогли дать внятного ответа, для чего им туалетная бумага в таких количествах, люди отмечали, что "коронавирус же" и "пригодится".

Впрочем, были и те, кто заявил, что готовится к возможному карантину, во время которого не планирует выходить на улицу.

На самом же деле ответ прост - туалетную бумагу по всему миру разбирают, потому что из нее удобно и просто делать маски для лица, которые в нашей стране пока никто не носит. Например, на Youtube имеется большое число обучающих роликов, рассказывающих о том, как сделать маску из таких подручных средств, как туалетная бумага или бумажное полотенце и, например, резинка.