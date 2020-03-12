НХЛ сообщила об остановке сезона

В четверг о прекращении сезона на неопределенное время сообщила НБА, так как заболел центровой "Юта Джаз" Руди Гобер.

Сейчас стало известно, что игры не пройдут и в сильнейшей хоккейной лиге мира.

"Принимая во внимание события последнего времени, связанные с распространением коронавируса, и после консультаций с профессионалами медицины, НХЛ сообщает, что сезон на неопределенное время остановлен", - говорится в сообщении лиги.

"НХЛ следовала мнению экспертов в сфере здравоохранения, готовясь к возможному развитию событий без скоропалительного принятия решений. Однако пришедшие новости о заболевании игрока НБА коронавирусом дали нам понять, что сейчас не то время, чтобы продолжать игры. Знаете, как наши команды часто играют на общих аренах, сейчас кажется очень возможным, что положительный тест на коронавирус может быть у кого-то и из НХЛ", - отметила лига.