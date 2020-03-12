Кубок Гагарина: "Динамо" победило "Спартак" и вышло во второй раунд

В четверг, 12 марта, определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
В шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина московское "Динамо" в овертайме обыграло "Спартак" со счётом 3:2. Заброшенными шайбами за "бело-голубых" отметились Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин. "Спартак" ответил голами Робина Ганзла и Александра Хохлачёва.
Таким образом, "Динамо" одержало победу в серии со счётом 4:2 и стало последней командой, которая обеспечила себе выход во второй раунд.
Все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина:
- СКА - Йокерит
- ЦСКА - Динамо (Москва)
- Ак Барс - Салават Юлаев
- Барыс - Сибирь