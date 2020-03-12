Чт, 12.03.2020
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Кубок Гагарина: "Динамо" победило "Спартак" и вышло во второй раунд

Микс Индрашис, "Динамо"

ФОТО: dynamo.ru

В четверг, 12 марта, определились все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

В шестом матче первого раунда серии плей-офф Кубка Гагарина московское "Динамо" в овертайме обыграло "Спартак" со счётом 3:2. Заброшенными шайбами за "бело-голубых" отметились Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин. "Спартак" ответил голами Робина Ганзла и Александра Хохлачёва.

Таким образом, "Динамо" одержало победу в серии со счётом 4:2 и стало последней командой, которая обеспечила себе выход во второй раунд.

Все пары второго раунда плей-офф Кубка Гагарина:

  • СКА - Йокерит
  • ЦСКА - Динамо (Москва)
  • Ак Барс - Салават Юлаев
  • Барыс - Сибирь

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