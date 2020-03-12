NMPD получила шквал звонков; призывают не использовать номер 113 для справок

В службе отметили, что вечером в четверг на номер 113 было получено очень много звонков, не связанных с ухудшением состояния здоровья или угрозы жизни.

В службе отмечают - если жители хотят получить информацию или задать вопросы о Covid-19, нужно звонить с 8:30 утра на информационный телефон Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) 67387661. Более подробную информацию можно найти и на сайте SPKС.

NMPD напоминает, что в связи с Covid-19 на номер 113 нужно звонить только людям, посещавшим затронутые вирусом страны - Нидерланды, Великобританию, Швецию, Норвегию, Бельгию, Данию, США, Грецию, Исландию, Испанию, Францию, Германию, Швейцарию, Австрию, Италию, Японию, Сингапур, Южную Корею, Иран и Китай - и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура, кашель, боль в горле, затрудненное дыхание.

Так как взятие анализов происходит только днем, служба призывает звонить в рабочее время. Однако в ситуациях, если симптомы серьезные, например, затрудненное дыхание и очень высокая температура, нужно звонить на 113 в любое время.