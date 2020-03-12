Коронавирус в Эстонии обнаружен у 27 человек

"Если раньше целью было выявить новые случаи и выявить тех, кто был с ними в контакте, то сегодня согласно новой стратегии наш подход меняет - мы сосредоточимся прежде всего на ограничении распространения заболевания и если случаи будут серьезными - их лечении, а это означает, что мы будем больше сосредоточены больше на таких единичных случаях", - сказала Эпик.