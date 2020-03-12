Чт, 12.03.2020
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Коронавирус в Эстонии обнаружен у 27 человек

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

По данным департамента здоровья Эстонии, по состоянию на вечер четверга коронавирус обнаружен у 27 человек, сообщила "Актуальная камера".

Как сказала программе новостей начальник Пыхьяского регионального управления департамента здоровья Эстер Эпик, к настоящему времени в Эстонии сделаны 549 пробы, 27 из которых оказались положительными.

"Если раньше целью было выявить новые случаи и выявить тех, кто был с ними в контакте, то сегодня согласно новой стратегии наш подход меняет - мы сосредоточимся прежде всего на ограничении распространения заболевания и если случаи будут серьезными - их лечении, а это означает, что мы будем больше сосредоточены больше на таких единичных случаях", - сказала Эпик.

"Конечно, основное внимание уделяется тем местам и тем людям, которым поставлен диагноз, и внимание больше не уделяется широкомасштабному выяснению контактов", - сказала Эпик

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