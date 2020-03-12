Призыв медиа-группы TVNET к работодателям в условиях чрезвычайного положения

Входящие в состав портала TVNET и медиа-группы TVNET журналисты и редакторы в ближайшие недели в рамках возможного будут работать из дома, показывая пример другим, в том числе и СМИ, цель которых - обеспечить непрерывный обмен информацией во время пандемии.

Портал TVNET призывает и других работодателей быть ответственными, позволить сотрудникам работать удаленно, снизив таким образом вероятность заражения вирусом.

Президент Эгил Левитс в связи с распространением Covid-19 и объявленным в связи с этим чрезвычайным положением призвал жителей быть ответственными и осторожными, а также сохранять спокойствие.

Как рассказал в интервью Латвийскому радио министр экономики Ральф Немиро, в Латвии проблем с обеспечением продуктами питания не будет. Это в четверг во время встречи с министром подтвердили латвийские производители продуктов питания, которые отметили, что мощность достаточна.

По словам министра, у опасений, что продуктов в Латвии может не хватить, обоснования нет абсолютно.

Ранее и розничные торговцы продуктами питания подтвердили агентству LETA, что в их распоряжении имеются достаточные резервы тех продуктов питания, на которые в последнее время вырос спрос.

Напомним, в четверг было решено, что в стране объявлено чрезвычайное положение, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Чрезвычайное положение в силе с момента принятия решения по 14 апреля этого года с целью ограничить распространение Covid-19.

Отвечать за координацию работы ответственных органов во время чрезвычайного положения будет Минздрав.

Родители посещающих детские сады детей уже завтра, 13 марта, должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Туроператорам поручено по возможности перенести запланированные и не планировать новые туристические поездки в охваченные Covid-19 страны и регионы.

В пределах возможностей учреждениям и предприятиям поручено отменить, перенести и не планировать также рабочие поездки и командировки в эти регионы.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, у которых появились симптомы острой инфекции дыхательных путей - насморк, кашель, воспаление горла, повышение температуры тела, нарушения дыхания - следует немедленно обращаться за помощью по телефону 113.

Также людей, вернувшихся из регионов распространения Covid-19, настоятельно просят не подвергать риску инфицирования окружающих, сокращая прямые контакты - не принимать гостей, не посещать общественные места, учреждения, не ходить на работу, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Для покупки продуктов питания и других товаров первой необходимости рекомендуется пользоваться доставкой, избегая прямого контакта с сотрудником доставки, или просить об этом близких и друзей, которые должны оставить пакет с продуктами у дверей.