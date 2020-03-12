Чт, 12.03.2020
Большинство женщин, которые сюда попадают, стали жертвами той или иной формы насилия. Но не все они считают это чем-то особенным. В семьях, где присутствует насилие, оно является просто частью жизни.
Агита Мединя, начальник отдела ресоциализации Ильгюциемской тюрьмы

Буря в Латвии унесла две жизни

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Жертвами бури, которая сегодня бушует в Латвии, стали два человека, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Несчастный случай произошел в Акнисте, где сломанное ветром дерево упало на легковой автомобиль. Два находившихся в нем человека погибли.

До десяти часов вечера VUGD получила 99 вызов в связи с разрушениями, причиненными сильным ветром. В основном спасателям пришлось убирать с дорог сломанные деревья, а в Риге и Лиепае ветер повредил конструкции зданий.

В Лиепае скорость ветра к вечеру достигла 32-34 м/с, на остальной территории страны - 20-25 м/с.

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