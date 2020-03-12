Москва и Киев договорились о новом обмене пленными

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Россия и Украина обсудили новый обмен пленными

Украинские и российские чиновники 11 марта провели встречу, в ходе которой обсудили детали нового обмена заключенными – он может состояться весной текущего года. Встреча между главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком прошла в Минске.

Это уже вторые очные переговоры между Козаком и Ермаком, состоявшиеся в марте. До этого чиновники встречались 1-го числа. Украинская сторона заявляет, что намерена завершить процесс обмена к концу текущего месяца.

Если дальнейшие переговоры увенчаются успехом, это станет уже третьей волной большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной, Россией, а также подконтрольными пророссийским сепаратистам ДНР и ЛНР.

Предыдущие циклы обмена состоялись в сентябре и декабре 2019 года. За это время на свободе оказался украинский режиссер Олег Сенцов, активист Александр Кольченко, украинские военные моряки, оказавшиеся в российской тюрьме после столкновения Украины и России в Керченском проливе, и многие другие. В ответ Украина передала России главного редактора РИА "Новости – Украина" Кирилла Вышинского, свидетеля в деле о катастрофе малайзийского "Боинга" Владимира Цемаха, крымских военных Александра Баранова и Максима Одинцова, осужденных за государственную измену.

Переговоры об обмене проводятся украинскими и российскими чиновниками в рамках заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Несмотря на название группы, в последнее время приоритетным, по словам украинских чиновников, вопросом заседаний является именно обмен удерживаемыми с обеих сторон людьми.

По предварительным данным, украинский список на ближайший обмен включает 115 фамилий. Некоторые из них удерживаются на территории неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Подробности о российском обменном списке на момент написания материала выяснить не удалось.