Covid-19 в Латвии: подтвержден еще один случай заражения

В целом Covid-19 в Латвии подтвержден у 17 человек.

Перевощиков рассказал, что за прошедшие сутки значительно увеличилось количество проверенных на Covid-19 людей - сделано 76 анализов, что почти в два раза больше, чем в предыдущие сутки. В свою очередь положительных проб существенно меньше, чем в предыдущие сутки, когда было подтверждено шесть новых случаев заболевания.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей уже завтра, 13 марта, должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Рижанка 29 февраля прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже 3 марта была выписана из больницы домой.

После этого заболевание было обнаружено у семи туристов из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния. Все заболевшие возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им было предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. В среду, 11 марта, новый вид коронавируса был обнаружен еще у двух жителей Латвии, вернувшихся с горнолыжного курорта в Италии.