Covid-19 в Латвии: подтвержден еще один случай заражения; пациент не ездил за границу

Этот пациент заразился от члена семьи, у которого была подтверждена инфекция Covid-19 из возвращения из Италии, сообщает SPKC.

Это уже второй известный случай, когда человек заразился Covid-19 в Латвии, а не за границей.

Всего в Латвии были исследованы 408 лиц с подозрениями на Covid-19 и подтверждены 17 случаев инфицирования.

Перевощиков рассказал, что за прошедшие сутки значительно увеличилось количество проверенных на Covid-19 людей - сделано 76 анализов, что почти в два раза больше, чем в предыдущие сутки. В свою очередь положительных проб существенно меньше, чем в предыдущие сутки, когда было подтверждено шесть новых случаев заболевания.

По словам представителя центра, рост количества проверок на Covid-19 связан с тем, что каждый день увеличивается список стран, при посещении которых существует повышенный риск заразиться новым вирусом, поэтому увеличивается и круг людей, у которых берутся пробы.

На данный момент в списке 20 стран, включая большинство государств Западной Европы.

Перевощиков напомнил, что с сегодняшнего дня у жителей Латвии, которые недавно вернулись из затронутых вирусом стран, есть возможность самим на своем личном транспорте приехать в Латвийский инфектологический центр и сдать анализ на Covid-19, если у них появились симптомы. На визит нужно предварительно записаться по телефону.

Представитель SPKC заверил, что ресурсы для проведения анализов достаточны, и нет никаких сигналов, что в ближайшее время что-то может измениться. Также во всех случаях установлены источники инфекции и контактные лица заболевших.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлена чрезвычайная ситуация, которая предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей уже завтра, 13 марта, должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также будет прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение будет проводиться удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций.

С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.

Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Рижанка 29 февраля прилетела в Ригу из Мюнхена, а до того побывала в Италии. Она переболела в легкой форме и уже 3 марта была выписана из больницы домой.

После этого заболевание было обнаружено у семи туристов из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния. Все заболевшие возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

Этим самолетом летели 39 пассажиров, в том числе 25 жителей Латвии. SPKC выявил всех пассажиров и членов экипажа. Им было предписано в течение двух недель находиться дома на карантине под наблюдением семейного врача. В среду, 11 марта, новый вид коронавируса был обнаружен еще у двух жителей Латвии, вернувшихся с горнолыжного курорта в Италии.