Плюс один. В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 18 человек

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Перевощиков отметил, что последний обнаруженный пациент заразился во Франции, в которой в последние дни увеличилось распространение Covid-19. Франция входит в список государств, куда жителям Латвии не рекомендуется ездить.

Таким образом, за последние сутки в Латвии констатировано два новых случая Covid-19 - один утром, второй вечером.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире случаи Covid-19 констатированы более чем у 118 000 человек в 114 странах, более 4200 человек умерли от этой болезни.

Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

Родители посещающих детские сады детей должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Правительство также призвало всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.