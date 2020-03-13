Плюс один. В Латвии количество зараженных Covid-19 увеличилось до 18 человек

В пятницу, 13 марта, в Латвии подтвержден еще один случай инфицирования новым видом коронавируса Covid-19. Об этом сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Юрий Перевощиков. Таким образом, по состоянию на вечер пятницы общее число заболевших в Латвии составило 18 человек.
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Перевощиков отметил, что последний обнаруженный пациент заразился во Франции, в которой в последние дни увеличилось распространение Covid-19. Франция входит в список государств, куда жителям Латвии не рекомендуется ездить.
Таким образом, за последние сутки в Латвии констатировано два новых случая Covid-19 - один утром, второй вечером.
Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире случаи Covid-19 констатированы более чем у 118 000 человек в 114 странах, более 4200 человек умерли от этой болезни.
Как сообщалось, в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
Родители посещающих детские сады детей должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов.
Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций. С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек. Правительство также призвало всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.
Как сообщалось, первый случай заболевания Covid-19 в Латвии был зарегистрирован 2 марта. Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение коронавирусной инфекции Covid-19 в мире "можно охарактеризовать как пандемию".