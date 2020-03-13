В Эстонии введено чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение - это событие, которое характеризуется следующими признаками:

угрожает жизни или здоровью множества людей

наносит большой материальный ущерб, большой ущерб окружающей среде и грозит масштабными перебоями в оказании жизненно важных услуг

для его разрешения требуется быстрая реакция нескольких учреждений или лиц

для решения необходимо введение отличного от обычного порядка управления

Если ситуация не отвечает признакам чрезвычайного положения, но есть вероятность, что в ближайшем будущем она может стать чрезвычайной, ее называют "риском чрезвычайной ситуации".

Как указано в анализе риска от Департамента здоровья Эстонии, распространение коронавируса можно считать сценарием чрезвычайной ситуации: "В мире в человеческой популяции возникает новая опасная инфекционная болезнь, которая распространяется от человека к человеку и ввоз которой в Эстонию обусловит возникновение эпидемии внутри страны".

При чрезвычайном положении помощь до человека может доходить медленнее, поэтому важно, чтобы люди могли самостоятельно справляться до прибытия помощи.

Чрезвычайное положение вводится, когда необходимы меры, применяемые при чрезвычайном положении.

В этом случае могут:

обязать людей работать

входить без разрешения собственника в строения и на частные территории

вводить запрет на пребывание и иным способом ограничивать свободу передвижения

принудительно отчуждать движимое имущество (например, использовать песок, стройматериалы, топливо и т. д.)

забирать технику в принудительное пользование (например, транспортные средства, тяжелую технику и т. д.)

ограничивать проведение общественных собраний и мероприятий.