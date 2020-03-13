Бой Бриедис - Дортикос: или без зрителей, или перенесут на более позднее время

Боксеры готовятся побороться за главный трофей, названный именем легендарного Мухаммеда Али, в следующую субботу в "Арена Рига". Бой должен пройти в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 килограммов).

В связи с распространением Covid-19 в Латвии до Пасхи объявлена чрезвычайная ситуация.

"Здоровье общества стоит выше каких-либо развлечений и бизнес-интересов. Поэтому мы полностью поддерживаем решения, принятые ответственными структурами и людьми. Мы - не специалисты по здоровью. Мы занимаемся организацией спортивных мероприятий", - сообщил менеджер Бриедиса Раймонд Зепс.

"Поэтому и мы две последние недели мониторили ситуацию и полагались на информацию специалистов в организации мероприятий такого вида. Принимая во внимание, что уже в течение первого месяца было продано семь тысяч билетов, и сейчас эта цифра еще больше, ясно, что мы не можем выбрать этих 200 человек из всех владельцев билетов, которые смогли бы посетить бой".

Галерея: Майрис Бриедис и Юньер Дортикос

"Арена Рига" на бокс может собрать более 10 000 зрителей.

Дортикос готовится к бою в Майами, США, в свою очередь Бриедис - в Риге.

"Есть две возможности - провести бой при пустых трибунах или перенести на более позднее время. Решение может быть принято в ближайшее время. Сейчас работаем вместе с организаторами суперсерии", - указал Зепс.

Представители суперсерии в официальном сообщении рассказали, что общаются с властями Латвии и командами обоих боксеров, и выступят с конкретным решением о судьбе боя в ближайшие дни.

Бриедис и Дортикос в финале будут бороться за принадлежащий кубинцу чемпионский пояс по версии IBF.