Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную
1

Супруга премьер-министра Канады заболела коронавирусом

Джастин Трюдо с супругой

ФОТО: AFP

У супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо тест на коронавирус показал положительный результат, сообщает AFP.

"Сегодня Софии Грегуаре-Трюдо был сделан тест на Covid-19. Результат теста был положительным", - сказано в сообщении бюро премьер-министра.

"Следуя советам медиков, она пока остается в изоляции. Она чувствует себя хорошо, соблюдает все мероприятия по безопасности, у нее легкие симптомы".

"У премьер-министра здоровье в порядке и без симптомов. Следуя советам врача, он будет находиться в изоляции 14 дней", но тест на коронавирус ему сделан не был.

"Премьер-министр полностью продолжит исполнять свои обязанности и выступит перед канадцами".

Трудо и его жена в четверг сообщили, что находятся в самоизоляции, пока им делаются тесты на Covid-19 после некого мероприятия.

После возвращения из Великобритании у Грегуары-Трюдо появились отдельные симптомы, в том числе легкая дрожь. Она незамедлительно попросила совета медиков и тест.

Последние новости

НАВЕРХ