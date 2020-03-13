Супруга премьер-министра Канады заболела коронавирусом

"Сегодня Софии Грегуаре-Трюдо был сделан тест на Covid-19. Результат теста был положительным", - сказано в сообщении бюро премьер-министра.

"Следуя советам медиков, она пока остается в изоляции. Она чувствует себя хорошо, соблюдает все мероприятия по безопасности, у нее легкие симптомы".

"У премьер-министра здоровье в порядке и без симптомов. Следуя советам врача, он будет находиться в изоляции 14 дней", но тест на коронавирус ему сделан не был.

"Премьер-министр полностью продолжит исполнять свои обязанности и выступит перед канадцами".

Трудо и его жена в четверг сообщили, что находятся в самоизоляции, пока им делаются тесты на Covid-19 после некого мероприятия.