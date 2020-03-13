Пт, 13.03.2020
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СГД прекращает обслуживание клиентов при личном визите

Здание СГД

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Служба госдоходов (СГД) на месяц - с пятницу по 14 апреля - по всей Латвии прекращает обслуживание клиентов и отменяет все запланированные публичные мероприятия, принимая во внимание объявленную в связи с Covid-19 чрезвычайную ситуацию, сообщает агентство LETA.

Это означает, что с пятницу СГД не оказывает услуги при личном визите ни в клиентских центрах СГД, ни в единых государственных и муниципальных клиентских центрах.

Жители могут получить услуги СГД в электронном виде, в системе электронного декларирования СГД, а также позвонив на консультационный номер СГД 67120000 или же задав вопрос письменно в разделе EDS СГД "Переписка с СГД".

Кроме того, в упомянутый период времени нее состоятся бесплатные семинары СГД, собрания для широкого круга лиц, встречи и другие публичные мероприятия.

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