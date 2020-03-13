Уничтожат ли из-за НАТО Центральный рынок? Член "Русского союза Латвии" распространяет ложь

Неправда - высказывание не соответствует истине, нет доказательств, автор высказывания врет или неосознанно вводит в заблуждение.

В статье много и детально рассказана история Центрального рынка, начиная со строительства павильонов в 30-е года. В советское время рынок расцвел и был "настоящей гордостью латвийских колхозов".

скриншот ФОТО: Re:baltica

В конце статьи автор рассказывает, что сейчас Латвия тратит огромные суммы на нерентабельный проект Rail Baltica. "Американцы получат в свое распоряжение инфраструктурный логистический комплекс, на базе которого будет подготавливать нападение сил НАТО на Россию", - пишет Филей. Он указал, что "авторы стратегии военных действий! не понимают того, что "железная дорога, которую можно оперативно заполучить оперативно-тактическим оружием, вряд ли будет эффективным средством", и достаточно пару диверсий, чтобы "эта масштабная военная инфраструктуры больше не могла работать". В конце задается вопрос: есть ли смысл из-за этого уничтожать Рижский Центральный рынок?

Руководитель отдела общественных отношений Rail Baltica Рита Воронкова в интервью Re:Check подтвердила то, что было известно и раньше - проект не затронет Центральный рынок, наоборот, окрестности будут улучшены.

Re:Check спросила у Филея, почему он распространяет не соответствующую действительности информацию. Филей пояснил, что статья не является новостью, это мнение, а заголовок сделала редакция, а не он сам. Также он не писал о павильонах, а только об остальной части рынка. "На Центральном рынке выросла арендная плата за места. Некоторые люди, которые там работают, связывают это с тем, что будущее рынка в связи с Rail Baltica каким-то образом изменится", - сказал он. Также Филей сказал, что такие планы есть, но источник назвать не смог. Также и в его статье нет ни одной отсылки.

Филей является членом правления "Русского союза Латвии". Он баллотировался и на прошлых выборах в Европарламент. После того, как Филей в прошлом году в сети Faccebook поздравил людей с 17 июля и указал, что армия СССР "освободила Латвию от режима диктатуры", осенью Служба государственной безопасности завела против Филея уголовное дело.

Портал RuBaltic.ru принадлежит негосударственной организации, центре общественно-политических исследований "Русская Балтия". Он работает под крылом Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта в Калининграде и пишет о бывших странах СССР.

Вывод: статья повторяет часто распространяемый на порталах российской пропаганды нарратив* о проекте Rail Baltica. У распространенной в статье информации нет доказательств, нет обоснования фактами, это ложь.