Covid-19: почему необходимо действовать быстро

Многие случаи Covid-19 сначала остаются незамеченными, поэтому задержка применения ограничительных мер может привести к краху системы здравоохранения и гибели многих людей. Анализируя имеющиеся данные, к такому выводу пришел Томас Пуэйо, чью статью на сайте Medium прочитали несколько миллионов пользователей.
В статье рассматривается ситуация в регионах, пораженных коронавирусом Covid-19, и делается вывод о том, что власти, предприятия и лидеры сообществ должны принять незамедлительные меры, даже если эти меры кажутся преувеличенными и даже нелепыми.
В статье Medium предполагается, что есть существенная разница между фактическим количеством зараженных и официально подтвержденным. Власти не знают, когда у заболевших появились первые симптомы. В официальную статистику эти люди попадают только после посещения врача и обследования. Однако, тем временем, вирус может передаваться другим людям.
Medium также отмечает, что истинное количество инфицированных трудно определить, но, вероятно, это число будет на несколько тысяч больше официального.
Когда власти Уханя думали, что Covid-19 заразились 444 человека, фактическое число пострадавших было в 27 раз выше.
Если Франция думала, что в стране 1400 случаев инфицирования, то, согласно статье, фактическое число может варьироваться от 24 000 до 140 000 случаев.
Если посмотреть на ситуацию в штате Вашингтон, то по оценкам на одну смерть приходится около 800 случаев заражения.
Когда в штате Вашингтон было подтверждено 22 случая смерти, путем быстрых подсчетов было определено, что коронавирусом заражены примерно 16 000 человек. Однако при более детальном изучении было выяснено, что 19 случаев смерти пришли из одной точки, из которой вирус, возможно, не распространялся шире. Следовательно, в расчетах эти 19 случаев можно рассматривать как один. Учитывая этот факт, в статье Medium оценивается, что в штате Вашингтон могут быть заражены около 3000 человек. В свою очередь, если производить подсчет другими методами, реальное число зараженных может составить 1100 человек.
Пуэйо подчеркивает, что ни один из методов расчета не является идеальным, но все они указывают на один факт: истинное число зараженных людей намного превышает зарегистрированное. Кроме того, превышает на тысячи, а не сотни.
"Medium" указывает, что Covid-19 в настоящее время экспоненциально распространяется на десятки стран, большинство из которых являются европейскими.
Если посмотреть на ситуацию в Китае, видно, что районы страны за пределами провинции Хубэй и ее столицы Ухань, были подвержены экспоненциальному распространению Covid-19, но благодаря немедленным и жестким действиям правительства в конце января, распространение коронавируса удалось взять под контроль.
Между тем, у Южной Кореи, Италии и Ирана был целый месяц, чтобы извлечь уроки из опыта Китая, но они этого не сделали, заключает статья.
Во всех трех странах началось экспоненциальное распространение вируса, аналогичное распространению в провинции Хубэй, и в феврале число инфицированных людей было выше, чем в любом другом регионе Китая.
Когда Covid-19 разразился в Южной Корее, он распространялся значительно медленнее в Японии, Сингапуре, Таиланде и Гонконге. Medium объяснил это опытом стран борьбы с острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в 2003 году.
Рассмотрев ситуацию в Южной Корее, Medium говорит, что стране удалось сдержать коронавирус до 31-го случая, который оказался массовым распространителем Covid-19, передав его тысячам других людей. Сейчас правительство борется с последствиями этого одного инцидента.
В статье подчеркивается, что с таким большим количеством случаев заражения, как в США, Испании, Франции, Иране, Германии, Японии и Швейцарии, Ухань уже давно находится в строгом карантине. В статье также напоминается, что в регионе Хубэй проживает почти 60 миллионов человек, и он по размерам похож на Францию, поэтому не следует думать о Хубэй как о "всего лишь об одном регионе".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что средняя смертность Covid-19 составляет 3,4%. На самом деле, это число варьируется от страны к стране. Например, оно составляют 0,6% в Южной Корее и 4,4% в Иране.
В статье прогнозируется, в странах, которые действуют быстро, чтобы ограничить распространение коронавируса, уровень смертности составит от 0,5% до 0,9%.
В странах, где Covid-19 будет стремительно распространяться, уровень смертности будет между 3% и 5%.
Быстро реагирующие государства могут сократить количество смертей в десять раз и, конечно, значительно сократить общее число инфицированных людей, подчеркивается в статье Medium.
В ней также отмечено, что 20% инфицированных нуждаются в госпитализации, 5% - в интенсивной медицинской помощи и 1% - в интенсивной уходе и дыхательном аппарате.
Проблема заключается в том, что с быстрым распространением Covid-19 в больницах не хватит дыхательных аппаратов для всех пациентов, которые в них нуждаются. В результате врачам фактически придется решать, кому жить, а кому умирать.
Например, в США только 1% лицевых масок необходим для обеспечения работников здравоохранения. Если бы вам пришлось иметь дело со многими инфекциями в одном месте, масок хватило бы всего на две недели.
В статье отмечается, что такие страны, как Япония, Южная Корея, а также Гонконг и другие китайские регионы, помимо Хубэй, подготовлены, в то время как западные страны направляются против вариантов Хубэй или Италии.
Автор рассказывает, что истории о происходящем в больницах Хубэй и Италии, звучат одинаково.
Больницы переполнены, пациенты вынуждены спать в коридорах, врачам приходится работать в одном защитном костюме в течение нескольких часов из-за их ограниченного количества, что означает долгие рабочие дни, которые заканчиваются усталостью. Смен больше не существует, и врачей вызывают с пенсий, а люди без предварительных знаний обучаются уходу за больными за короткий период времени.
Такие на данный момент рабочие условия для врачей, до тех пор, пока они сами не заболевают. Это происходит из-за постоянного воздействия коронавируса и недостаточного количества защитной одежды. Когда врачи заболевают, они вынуждены провести две недели в карантине, в течение которых они не могут помочь другим.
В результате, такие системы здравоохранения имеют уровень смертности около 4%. И путь к такому показателю - ничего не предпринимать сегодня, предупреждает "Medium".
Распространение Covid-19 достигло пандемических масштабов и не может быть остановлено. Однако его влияние может быть уменьшено, пишет автор.
Тайвань, который тесно связан с Китаем, но в котором до сих пор зарегистрировано всего около 50 случаев заражения, упоминается как лучший пример в истории Covid-19.
Тайваню сумел ограничить распространение коронавируса, но другим странам нет. Сейчас они пытаются замедлить распространение Covid-19, чтобы системы здравоохранения не были перегружены и медицинские работники могли помогать пациентам более эффективно. В долгосрочной перспективе есть надежда, что будет изобретена вакцина, исключающая риск заражения.
Что делать, чтобы коронавирус распространялся медленнее? Во-первых, ограничить социальные контакты.
В частности, люди по возможности должны оставаться дома как можно дольше.
На данный момент ученые считают, что Covid-19 может распространяться на расстоянии двух метров, если заболевший чихнет.
Однако заразиться можно и при контакте с различными поверхностями, на которых вирус может существовать от нескольких часов до нескольких дней.
Если Covid-19 ведет себя подобно вирусу гриппа, он может выживать в течение нескольких недель на металлических, керамических и пластиковых поверхностях. Это означает, что ручки и кнопки лифта могут стать страшным источником передачи заболевания.
Что должны делать политики?
По словам Пуэйо, в контролировании эпидемии есть много этапов, большинство из которых уже просрочены. В настоящее время политики во многих странах имеют только два варианта: ограничение и смягчение ситуации.
Ограничение означает, что все зараженные люди идентифицированы, находятся под контролем и изолированы от общества. В настоящее время с этим эффективно справляются Сингапур, Гонконг, Япония и Тайвань, а также Китай.
В статье указано, что в Китае работало до 1800 команд по пять человек в каждой, которые отслеживали прогресс каждого инфицированного человека, всех, с кем он общался, и изолировали их.
Смягчение ситуации предполагает значительную социальную дистанцию в обществе. Это означает закрытие школ, предприятий, кафе, магазинов и т.д. Чем раньше будут введены эти радикальные меры, тем меньше времени потребуется для их поддержания. Чем раньше будут введены карантинные меры, тем лучше.
Рассматривая теоретическую модель, в статье делается вывод, что отсрочка введения мер на один день увеличивает заболеваемость на 40%, что приводит к увеличению рабочей нагрузки на систему здравоохранения и более высокому уровню смертности.