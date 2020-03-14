Covid-19: почему необходимо действовать быстро

В статье подчеркивается, что с таким большим количеством случаев заражения, как в США, Испании, Франции, Иране, Германии, Японии и Швейцарии, Ухань уже давно находится в строгом карантине. В статье также напоминается, что в регионе Хубэй проживает почти 60 миллионов человек, и он по размерам похож на Францию, поэтому не следует думать о Хубэй как о "всего лишь об одном регионе".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что средняя смертность Covid-19 составляет 3,4%. На самом деле, это число варьируется от страны к стране. Например, оно составляют 0,6% в Южной Корее и 4,4% в Иране.

В статье прогнозируется, в странах, которые действуют быстро, чтобы ограничить распространение коронавируса, уровень смертности составит от 0,5% до 0,9%.

В странах, где Covid-19 будет стремительно распространяться, уровень смертности будет между 3% и 5%.

Быстро реагирующие государства могут сократить количество смертей в десять раз и, конечно, значительно сократить общее число инфицированных людей, подчеркивается в статье Medium.

В ней также отмечено, что 20% инфицированных нуждаются в госпитализации, 5% - в интенсивной медицинской помощи и 1% - в интенсивной уходе и дыхательном аппарате.

Проблема заключается в том, что с быстрым распространением Covid-19 в больницах не хватит дыхательных аппаратов для всех пациентов, которые в них нуждаются. В результате врачам фактически придется решать, кому жить, а кому умирать.

Например, в США только 1% лицевых масок необходим для обеспечения работников здравоохранения. Если бы вам пришлось иметь дело со многими инфекциями в одном месте, масок хватило бы всего на две недели.

В статье отмечается, что такие страны, как Япония, Южная Корея, а также Гонконг и другие китайские регионы, помимо Хубэй, подготовлены, в то время как западные страны направляются против вариантов Хубэй или Италии.

Автор рассказывает, что истории о происходящем в больницах Хубэй и Италии, звучат одинаково.

Больницы переполнены, пациенты вынуждены спать в коридорах, врачам приходится работать в одном защитном костюме в течение нескольких часов из-за их ограниченного количества, что означает долгие рабочие дни, которые заканчиваются усталостью. Смен больше не существует, и врачей вызывают с пенсий, а люди без предварительных знаний обучаются уходу за больными за короткий период времени.

Такие на данный момент рабочие условия для врачей, до тех пор, пока они сами не заболевают. Это происходит из-за постоянного воздействия коронавируса и недостаточного количества защитной одежды. Когда врачи заболевают, они вынуждены провести две недели в карантине, в течение которых они не могут помочь другим.

В результате, такие системы здравоохранения имеют уровень смертности около 4%. И путь к такому показателю - ничего не предпринимать сегодня, предупреждает "Medium".