Пт, 13.03.2020
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Линус Умарк - самый результативный игрок розыгрыша Кубка Гагарина

Линус Умарк (слева)

ФОТО: hcsalavat.ru

Шведский нападающий уфимского "Салават Юлаев" Линус Умарк стал самым результативным игроком первого круга розыгрыша Кубка Гагарина.

33-летний Умарк принял участие в шести матчах против омского "Авангарда", отличился одной заброшенной шайбой и 11 результативными передачами, а его коэффициент полезности составляет +7.

По пяти голам в первом круге у Андре Петерсона (московское "Динамо" и Тему Хартикайнена (уфимский "Салават Юлаев"). Оба пока что являются лучшими снайперами плей-офф КХЛ.

В свою очередь на втором месте в списке самых результативных игроков находится коллега Микса Индрашиса по московскому "Динамо" Вадим Шипачев, который набрал восемь очков - четыре гола и четыре передачи.

У всех этих игроков еще есть возможность пополнить копилку очков, так как их команды вышли во второй круг плей-офф.

Самым результативным игроком среди защитников стал представитель "Авангарда" Коди Франсон. Он в шести матчах забросил одну шайбу и отдал четыре результативные передачи.

На разделенном четвертом месте по силовым приемам находится латвийский форвард московского "Спартака"Мартиньш Карсумс, команда которого сезон уже завершила. Карсумс в шести матчах применил 17 силовых приемов.

Голкипер хельсинского "Йокерита" Янис Калниньш в розыгрыше Кубка Гагарина пропускает в среднем 2,04 шайбы за матч, отражая 92,8% бросков.

Из представителей Латвии в плей-офф продолжают выступать только Калниньш и Индрашис. Во втором круге "Йокерит" встретится с питерским СКА, а московское "Динамо" - с московским ЦСКА.

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