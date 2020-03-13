В пятницу елгавские школы обеспечили пришедшим детям учебу

Все школьники, которые в пятницу пришли на занятия, смогут работать с учителями и быть в школе столько, сколько это необходимо каждому индивидуально. Это сделано потому, что родители не всех школьников успели перепланировать свой семейный быт.

Кроме того, школы, сотрудничая с предприятиями питания, организует кормление школьников, которые пришли в школу.

Напомним, с пятницы, 13 марта, обучение в латвийских школах и вузах будет проходить удаленно, постановил Совет по кризисному управлению.

Исключением является централизованный экзамен по иностранному языку, который на следующей неделе должны сдавать учащиеся 12-х классов.

Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, все учебные заведения закрываются до 14 апреля.

Детские сады могут посещать те дети, родители которых уже завтра, 13 марта, предоставят письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.

Временно прекращаются все занятия образования по интересам и спортивных секций - кружки, репетиции, тренировки.

Министерство образования и науки ранее призвало родителей быть ответственными и не выезжать вместе с детьми в страны и регионы, затронутые коронавирусом.