Страшный вирус, передающийся через соцсети, или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Мы не преувеличиваем, массовая истерия набирает обороты! Народ уже начинает скупать тушенку и туалетную бумагу на случай, если тушенка окажется не очень.

Читали, как на пути из Таллина в Питер одного пассажира пытались вывести из автобуса из-за того, что тот закашлялся? Мужчина силился объяснить окружающим, что у него аллергия, но из-за громкого треска горящего инквизиторского костра его крики никто не услышал.

Мы уже представляем, как с таким же энтузиазмом люди будут прислушиваться к сопению контролёров Ригас Сатиксме "Слышали? Чихнул! Вон из автобуса!".

Тут, кстати, и обратная сторона медали есть. Вы знали, что на карантин закрыли 2 Мальдивских острова со всеми их туристами? То есть ты такой на Мальдивах (читай "в раю") и у тебя есть крутая отмаза оставаться там еще на 2 недели? Если это не везение, то мы ничего не понимаем.

Но границы закрывают, рейсы отменяют, так что многие не смогут полететь на Тенерифе, Бали и Гоа… мы вот тоже не полетим на Гоа. Правда мы и в прошлом году не летали, но в этот раз исключительно из-за вируса, да-да.

Еще из хорошего – на прошлой неделе в итальянской деревне из кранов полилось игристое вино. Спонсором аттракциона невиданной щедрости стала местная винодельня. В ее хранилище образовалась течь, из-за которой винишко утекло в систему водоснабжения.

Судя по счетам, по нашим трубам уже тоже давно течет Dom Pérignon. Мы даже не поленились проверить, а вдруг! Но нет – в Италии вино по цене воды, а у нас вода по цене вина…

Кстати, о вине. Британские ученые объявили, что готовы заплатить 5 тысяч тому, кто позволит заразить себя вирусом. Не бегите паковать чемоданы – ходят слухи, будто они решили доказывать теорию, что воздержание от алкоголя может победить болезнь. Нет, 1 пиво тоже нельзя. Нет, даже в пятницу. Нет, мы не знаем зачем тогда нужны эти 5 тысяч.

Эксперты говорят, что с приходом жары вся эта китайская зараза погибнет. Видимо в Латвии она останется надолго.

Вы вообще помните наше лето? Примерно то же, что сейчас за окном только зеленые листочки везде и мужики в сандалиях с носками. Тоже, кстати, пaндeмия.

А читали, что Том Хэнкс с женой заразились? Мы, отдел маркетинга и проспиртованных ладошек Balticom, сразу его в Твиттере да Инстаргаме заблокировали. На всякий случай. Думали даже пятничный пост не писать, а то в комментариях собирается больше 200 человек, что сразу приравнивается к массовому мероприятию.

Так, кто только что чихнул?!