В Риге запретили все уличные публичные мероприятия

Такое решение приняла сегодня после консультаций с правоохранительными органами временная администрация думы.

Самоуправление просит относиться к этому решению с пониманием и не подавать пока новых заявок на мероприятия.

Также сегодня инициаторы мероприятий, которые должны были состояться 16 марта, информировали Рижскую думу, что не будут их проводить.

Член правления национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Янис Иесалниекс в Twitter сообщил, что с учетом рисков распространения коронавируса Covid-19, особенно для старшего поколения, 16 марта представители нацобъединения возложат цветы к памятнику Свободы в индивидуальном порядке.