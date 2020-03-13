В Риге запретили все уличные публичные мероприятия

Из-за объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации в Риге запрещены все уличные публичные мероприятия независимо от числа участников, в том числе собрания, шествия и пикеты, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Рижской думы.
Такое решение приняла сегодня после консультаций с правоохранительными органами временная администрация думы.
Самоуправление просит относиться к этому решению с пониманием и не подавать пока новых заявок на мероприятия.
Также сегодня инициаторы мероприятий, которые должны были состояться 16 марта, информировали Рижскую думу, что не будут их проводить.
Член правления национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK Янис Иесалниекс в Twitter сообщил, что с учетом рисков распространения коронавируса Covid-19, особенно для старшего поколения, 16 марта представители нацобъединения возложат цветы к памятнику Свободы в индивидуальном порядке.
Как пояснил представитель Рижской думы Угис Видаускис, правительство запретило все мероприятия с количеством участников более 200 человек, а проконтролировать число участников уличных мероприятий сложно, так как к заявленным 100 участникам неизбежно присоединяются прохожие.