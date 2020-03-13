"Боль живет во мне каждую секунду": Дочь Заворотнюк заговорила о своей матери

Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк вновь обратилась к подписчикам с разговорами о своем самочувствии и вере в выздоровление своей матери.
Анна призналась, что она до последних нескольких дней не хотела выходить на связь с миром.
"Я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации", - заверила девушка.
Она вынуждена противостоять многочисленным осуждениям.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнутся с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - указала она.
Анна отметила, что ей действительно захотелось поделиться своими мыслями с фолловерами.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", - подчеркнула она.
Подписчики Анны были растроганны столь искренней публикацией. Люди оставили десятки комментариев со словами поддержки и теплыми пожеланиями.
Напомним, первые сообщения о болезни Анастасии Заворотнюк появились в СМИ в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды ничего не известно.