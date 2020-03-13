"Боль живет во мне каждую секунду": Дочь Заворотнюк заговорила о своей матери

Анна призналась, что она до последних нескольких дней не хотела выходить на связь с миром.

"Я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации", - заверила девушка.

Она вынуждена противостоять многочисленным осуждениям.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнутся с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - указала она.

Анна отметила, что ей действительно захотелось поделиться своими мыслями с фолловерами.

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, теплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму", - подчеркнула она.

Подписчики Анны были растроганны столь искренней публикацией. Люди оставили десятки комментариев со словами поддержки и теплыми пожеланиями.