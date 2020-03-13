Из-за объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации Административный окружной суд перенес все заседания, назначенные на период до 14 апреля.
Также суд не будет очно обслуживать посетителей, а судебная канцелярия обеспечит оборот документов по электронной и обычной почте.
Отменены также приемы у председателя Административного окружного суда.
Также посетители не будут больше очно обслуживаться ни в одной из канцелярий Административного районного суда.
Прекратил обслуживание посетителей с сегодняшнего дня и суд Видземского предместья, который еще примет решение о своих дальнейших действиях. Суд Латгальского предместья работает пока в обычном режиме.