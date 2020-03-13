Административный окружной суд перенес все заседания

Также суд не будет очно обслуживать посетителей, а судебная канцелярия обеспечит оборот документов по электронной и обычной почте.

Отменены также приемы у председателя Административного окружного суда.

Также посетители не будут больше очно обслуживаться ни в одной из канцелярий Административного районного суда.