Пт, 13.03.2020
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Административный окружной суд перенес все заседания

Молоток судьи. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Из-за объявленной в Латвии чрезвычайной ситуации Административный окружной суд перенес все заседания, назначенные на период до 14 апреля.

Также суд не будет очно обслуживать посетителей, а судебная канцелярия обеспечит оборот документов по электронной и обычной почте.

Отменены также приемы у председателя Административного окружного суда.

Также посетители не будут больше очно обслуживаться ни в одной из канцелярий Административного районного суда.

Прекратил обслуживание посетителей с сегодняшнего дня и суд Видземского предместья, который еще примет решение о своих дальнейших действиях. Суд Латгальского предместья работает пока в обычном режиме.

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