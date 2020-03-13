Режим ЧС: как работают кино, спортзалы, госучреждения и другие

Ранее RUS.TVNET сообщал о массовой отмене музыкальных концертов. В пятницу днем известно, что:

Рижский зоопарк на неопределенное время закрывается, в том числе и филиал " Цирули" .

на неопределенное время закрывается, в том числе и филиал " . Компания Tele2 закрывает центры обслуживания клиентов до 14 апреля.

закрывает центры обслуживания клиентов до 14 апреля. Начиная с субботы, 14 марта, в Риге закрыт спортивный комплекс Elektrum Olimpiskais Centrs . Если вы намерены отправиться позаниматься спортом, сначала убедитесь, что спорткомплекс работает.

. Если вы намерены отправиться позаниматься спортом, сначала убедитесь, что спорткомплекс работает. О прекращении деятельности сообщает стадион Skonto.

Государственный сектор:

Самоуправления по всей стране отменяют массовые мероприятия, закрывают центры обслуживания клиентов. Например, в Елгаве и Даугавпилсе отменены все мероприятия вне зависимости от количества посетителей. В Кулдиге закрыто почти все - бассейн, библиотеки, музей, все школы и детские сады, отменены собрания жителей и т. д.

и отменены все мероприятия вне зависимости от количества посетителей. В закрыто почти все - бассейн, библиотеки, музей, все школы и детские сады, отменены собрания жителей и т. д. Рига закрыла центры обслуживания клиентов. Очное обслуживание прекратили многие муниципальные предприятия по всей стране. Если вы планировали решить какие-то административные вопросы, призываем заранее убедиться, что учреждение работает.

закрыла центры обслуживания клиентов. Очное обслуживание прекратили многие муниципальные предприятия по всей стране. Если вы планировали решить какие-то административные вопросы, призываем заранее убедиться, что учреждение работает. Сейм будет работать в чрезвычайном режиме - заседания будут проходить только по очень важным вопросам.

будет работать в чрезвычайном режиме - заседания будут проходить только по очень важным вопросам. Служба госдоходов, Регистр предприятий, Latvenergo на месяц прекращают очное обслуживание клиентов.

Подведомственные Министерству благосостояния учреждения также прекращают очное обслуживание клиентов.

Госагентство занятости, Госагентство социального страхования, Государственная врачебная комиссия по здоровью и экспертизе трудоспособности (VDEĀVK) прекратили очный прием посетителей.

Государственная трудовая инспекция на время прекращает проверки, как и Государственная инспекция по защите прав детей.

Неужели закрыто вообще все?

Нет, не все.

RUS.TVNET связался с Multikino. Секретарь, не назвавшая своего имени, сказала, что в залы не запускают более 100 человек, установлены дезинфекторы для рук, помещения усиленно убирают. Однако в четверг людей практически не было. Предприятие отменило мероприятие "Ночь кино", которое было запланировано на 4 апреля.

Что касается Forum Cinemas, то, согласно информации на сайте, кинотеатр работает с некоторыми изменениями. В аудитории, в которых мест больше чем 200, будут запускать не более 100 зрителей. Также продлен срок действия кинокарт на три месяца. Информация об изменениях будет опубликована на сайте кинотеатра.

Сеть спортивных залов Lemon Gym работает в обычном режиме - это сообщила сотрудница зала в Иманте.

Что касается еще одной популярной сети MyFitness, то, согласно информации на сайте от 13 марта, спортзалы работают в обычном режиме.

Центр отдыха и развлечений LIDO на улице Краста в Риге продолжает работать, мероприятия не отменяет. Руководитель парка развлечений Рудите Гаркула в разговоре с RUS.TVNET сообщила, что всем сотрудникам в начале рабочего дня измеряют температуру, чтобы никто не ходил на работу больным. Также установлены дополнительные дезинфекторы для рук.

"Дезинфекторы у нас всегда были, но сейчас их больше. Также мы расставляем столики так, чтобы расстояние между людьми было больше. Кроме того, все столовые приборы будут запакованы в защитную пленку. Мы приняли ряд мер, которые позволят увеличить безопасность клиентов в режиме чрезвычайной ситуации. Мы всегда принимали меры, чтобы здоровью посетителей ничто не угрожало, просто сейчас решено их усилить еще больше", - сказала она. По словам Гаркуле, в офис часто поступают звонки от людей, которые интересуются, работает ли центр на ул. Краста.

В разговоре с RUS.TVNET сотрудница парка развлечений Jump Space, пожелавшая остаться анонимной, сказала, что батуты работают в обычном режиме, однако некоторые люди отменяют запланированные вечеринки, аргументируя это распространением Covid-19.

В случае, если центр развлечений примет решение прекратить работу, об этом сообщат.

RUS.TVNET также связался с администрацией ночного клуба Studio 69, представитель которого в 13:00 пятницы сообщила, что на данный момент дальнейших решений не принято. По информации в сети Facebook, ночной клуб FIRST МИР работает только в маленьком зале.