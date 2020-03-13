Государство выделит до миллиарда евро на уменьшение экономических последствий Covid-19

Сегодня Кариньш обсудил влияние Covid-19 на экономику с отраслевыми министрами и президентом Банка Латвии Мартиньшем Казаксом.

По мнению премьер-министра, негативное влияние Covid-19 на экономику Латвии, вероятно, будет краткосрочным - один-два месяца.

Он также подчеркнул, что происходящее сейчас нельзя сравнивать с финансовым кризисом 2008 года - сейчас ситуация лучше, потому что "это не структурный кризис с чрезмерными долгами".

Государство готово в виде различных финансовых инструментов выделить до миллиарда евро предприятиям, пострадавшим от Covid-19. Часть этих средств будет доступна через программы банков и Финансового учреждения развития Altum, например, в виде кредитных гарантий. Вопрос об активизации программ Altum правительство рассмотрит на следующей неделе.

Министр финансов Янис Рейрс добавил, что предприятиям будут обеспечиваться не только кредитные, но и экспортные гарантии, также предусмотрены налоговые каникулы и участие государства в оплате больничных. По расчетам, финансовое влияние больничных, выданных из-за Covid-19, составляет 200 млн евро.