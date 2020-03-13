УЕФА отменила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

В связи с ситуацией с распространением Covid-19 отменены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, говорится в заявлении УЕФА.
Так, не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, запланированные на 19 марта, а также чертвертьфиналы Юношеской Лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.
Дальнейшая судьба соревнований должна определиться 17 марта, когда УЕФА проведет экстренное совещание.
По сообщению СМИ, на совещании может быть принято решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год.