Пт, 13.03.2020
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УЕФА отменила матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы

Футбольный мяч

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

В связи с ситуацией с распространением Covid-19 отменены все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, запланированные на следующую неделю, говорится в заявлении УЕФА.

Так, не состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, запланированные на 17 и 18 марта, ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, запланированные на 19 марта, а также чертвертьфиналы Юношеской Лиги УЕФА, запланированные на 17 и 18 марта.

Дальнейшая судьба соревнований должна определиться 17 марта, когда УЕФА проведет экстренное совещание.

По сообщению СМИ, на совещании может быть принято решение о переносе чемпионата Европы по футболу на год.

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