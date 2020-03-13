Пт, 13.03.2020
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Рейзниеце-Озола: государство должно готовиться к большим расходам

Дана Рейзниеце-Озола

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Из-за распространения нового коронавируса Covid-19 государство должно готовиться к большим расходам, заявила на Латвийском радио оппозиционный депутат Сейма, бывший министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК).

Она поддержала уже прозвучавшую идею о том, что государству следует помочь предпринимателям в оплате больничных листов людям, которые вынуждены не работать и оставаться дома.

Также государству следовало бы выявить предприятия, которые терпят из-за эпидемии самые большие убытки, и оказать им максимальную помощь.

Помощь потребуется и тем людям, у которых возникнут проблемы с выплатой кредитов, например, уволенным работникам airBaltic.

По мнению Рейзниеце-Озолы, министерствам сейчас нужно пересмотреть все свои расходы и оставить только самое необходимое.

Следует договориться с Еврокомиссией, чтобы она разрешила Латвии увеличить дефицит бюджета.

В этой ситуации экономия со стороны государства должна быть очевидной. Что же касается трат на ограничение Сovid-19, то превентивные меры всегда будут дешевле, чем борьба с последствиями, сказала депутат.

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