Рейзниеце-Озола: государство должно готовиться к большим расходам

Она поддержала уже прозвучавшую идею о том, что государству следует помочь предпринимателям в оплате больничных листов людям, которые вынуждены не работать и оставаться дома.

Также государству следовало бы выявить предприятия, которые терпят из-за эпидемии самые большие убытки, и оказать им максимальную помощь.

Помощь потребуется и тем людям, у которых возникнут проблемы с выплатой кредитов, например, уволенным работникам airBaltic.

По мнению Рейзниеце-Озолы, министерствам сейчас нужно пересмотреть все свои расходы и оставить только самое необходимое.

Следует договориться с Еврокомиссией, чтобы она разрешила Латвии увеличить дефицит бюджета.