Послеродовая реабилитация. Что это и почему она так важна?

В послеродовой период женщина сталкивается с множеством проблем:

боли в спине;

недержание мочи;

слабость мышечной сетки передней части живота;

геморрой;

запоры;

болезненные шрамы;

слабость мышц;

депрессия.

С этими и другими проблемами справляется послеродовая реабилитация, которая, по словам физиотерапевта Кристины Асоновой, начинается в течение двух часов после родов. Реабилитация включает в себя расслабляющие упражнения и самомассаж, помогая тренировать:

дыхание;

удобные позы и положения тела для переворота;

позы для сидения;

успокаивающие упражнения.

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Что происходит с телом женщины после родов и какие правила важно соблюдать?

Увеличиваясь под размеры растущего ребёнка, матка влияет на положение других органов в теле. Поэтому после родов требуется время, чтобы всё вернулось на свои места. Специалисты отмечают, что этот период может длиться до восьми недель, и за это время функции органов постепенно возобновляются.

Состояние матки после родов

После отделения плаценты матка ощутимо сокращается - если на момент родов она весит около килограмма, то уже спустя неделю её вес уже около порядка 500 грамм, а к окончанию послеродового периода она возвращается к изначальному весу - примерно 50 грамм. Для женщины эти изменения не проходят незамеченными - как правило, процесс сопровождается болезненными, стягивающими ощущениями внизу живота, они усиливаются при кормлении грудью. Это связано с тем, что во время прикладываний к груди выделяется гормон окситоцин.

Ходить в туалет, даже если нет желания

Первые дни после родов позывы к мочеиспусканию могут и не ощущаться - потому что тонус мочевого пузыря понижен. Также его работоспособность могли снизить тяжёлые, длительные роды.

Первые дни после родов желательно ходить в туалет каждые два часа - даже если нет желания.

Если этого не делать, мочевой пузырь будет переполняться, не давая матке нормально сокращаться, а это приведёт к различным осложнениям.

Запоры и геморрой после родов

Запоры - одно из наиболее частых послеродовых осложнений. Причиной тому недостаточная подвижность мускулатуры матки. К тому же в течение целых девяти месяцев стенки прямой кишки испытывали большое давление. После родов кишечник расширился и занял бОльший объём. В свою очередь, основные мышцы внутреннего таза пока ослаблены и не вернулись к полноценной работе.

Справиться с запорами поможет тёплый душ, осторожный массаж живота круговыми движениями по часовой стрелке - это тонизирует мускулатуру кишечника. Также важно сбалансированное питание, богатое клетчаткой.

Ещё одна неприятность - геморрой. Первые недели после родов геморроидальные узлы уменьшаются и для них не требуется специального лечения. Однако если геморрой причиняет боль - обязательно проконсультируйтесь с проктологом. Специалист поможет выбрать эффективный и наиболее щадящий способ, как справиться с проблемой.

Боли в спине

До 75% женщин в период беременности и после родов сталкиваются с болями в спине. Причиной этому изменение центра тяжести, увеличение нагрузки на поясницу и позвоночник, малоподвижный образ жизни.

Боли в спине помогут уменьшить терапевтические упражнения.