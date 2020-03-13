Пт, 13.03.2020
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Пациенты с легкими симптомами могут приезжать в LIC лично
Но сначала нужно позвонить

Здание LIC

ФОТО: LETA

В дальнейшем люди с легкими симптомами могут сами приехать на личном транспорте в мобильный пункт Латвийского инфектологического центра (LIC) и сдать анализ на Covid-19, сообщила руководитель отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.

Для того чтобы сделать лабораторное обследование более быстрым и эффективным, тем самым существенно расширив возможности сдать анализы людям, которые подозревают у себя Covid-19, с пятницы диспетчеры NMPD могут направлять пациентов в мобильный пункт сдачи анализов.

Туда будут направляться люди с легкими симптомами - болью в горле, небольшим кашлем и невысокой температурой.

Если симптомы будут серьезными - высокая температура, затрудненное дыхание - к пациенту домой, как и прежде, прибудет специальная бригада скорой помощи, которая возьмет анализ.

Чтобы уменьшить риски распространения Covid-19, NMPD призывает людей не отправляться в пункт сдачи анализов без предварительной записи и симптомов заболевания. На территорию, где находится пункт, будут допускаться люди только на своем транспорте.

Пункт сдачи анализов в LIC расположен отдельно от общего потока пациентов, в отдельной медицинской палатке.

В пятницу мобильный пункт начал работу с 12.00, а в дальнейшем будет работать с 9.00 до 22.00, в том числе в выходные дни. Для сдачи анализа нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.

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