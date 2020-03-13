Пациенты с легкими симптомами могут приезжать в LIC лично
В дальнейшем люди с легкими симптомами могут сами приехать на личном транспорте в мобильный пункт Латвийского инфектологического центра (LIC) и сдать анализ на Covid-19, сообщила руководитель отдела коммуникации Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Илзе Букша.
Для того чтобы сделать лабораторное обследование более быстрым и эффективным, тем самым существенно расширив возможности сдать анализы людям, которые подозревают у себя Covid-19, с пятницы диспетчеры NMPD могут направлять пациентов в мобильный пункт сдачи анализов.
Туда будут направляться люди с легкими симптомами - болью в горле, небольшим кашлем и невысокой температурой.
Если симптомы будут серьезными - высокая температура, затрудненное дыхание - к пациенту домой, как и прежде, прибудет специальная бригада скорой помощи, которая возьмет анализ.
Чтобы уменьшить риски распространения Covid-19, NMPD призывает людей не отправляться в пункт сдачи анализов без предварительной записи и симптомов заболевания. На территорию, где находится пункт, будут допускаться люди только на своем транспорте.
Пункт сдачи анализов в LIC расположен отдельно от общего потока пациентов, в отдельной медицинской палатке.
В пятницу мобильный пункт начал работу с 12.00, а в дальнейшем будет работать с 9.00 до 22.00, в том числе в выходные дни. Для сдачи анализа нужно взять с собой удостоверяющий личность документ.