Пт, 13.03.2020
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За нарушение режима ЧС может быть уголовное или административное дело

Герб прокуратуры Латвии. Иллюстрация

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За нарушение обязательных условий режима чрезвычайной ситуации к физическим и юридическим лицам может быть применена уголовная или административная ответственность, сообщает прокуратура Латвии. 

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска пояснила агентству LETA, что 140-я статья Уголовного закона предусматривает ответственность за нарушение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований безопасности. Уголовная ответственность может применяться в том случае, если нарушение вышеупомянутых требований вызвало эпидемию, кроме того, нужно констатировать, что причиной стали действия конкретного человека. 

В случае, если не будет доказано, что человек стал причиной эпидемии, персону могут привлечь к административной ответственности, согласно 42-й статье Кодекса административных нарушений. Статья предусматривает наказание в виде денежного штрафа от 10 до 700 евро физическим лицам, юридическим - от 140 до 2800 евро. 

В связи с распространением Covid-19 в Латвии с пятницы, 13 марта, до 14 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.

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