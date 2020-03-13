За нарушение режима ЧС может быть уголовное или административное дело

Пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска пояснила агентству LETA, что 140-я статья Уголовного закона предусматривает ответственность за нарушение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований безопасности. Уголовная ответственность может применяться в том случае, если нарушение вышеупомянутых требований вызвало эпидемию, кроме того, нужно констатировать, что причиной стали действия конкретного человека.

В случае, если не будет доказано, что человек стал причиной эпидемии, персону могут привлечь к административной ответственности, согласно 42-й статье Кодекса административных нарушений. Статья предусматривает наказание в виде денежного штрафа от 10 до 700 евро физическим лицам, юридическим - от 140 до 2800 евро.