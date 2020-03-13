Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Сейм поддержал: самоуправлений станет меньше. 40 вместо 119
Впереди последнее чтение

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

После того, как оппозиционные депутаты отозвали большую часть своих предложений, Сейм принял сегодня во втором чтении закон об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающий создание в результате административно-территориальной реформы 40 самоуправлений вместо нынешних 119.

Сейм рассматривал закон во втором чтении в течение шести дней. Было подано 316 предложений, в том числе по трети предложений оппозиция активно выступала, но позже решила их отозвать и подать к третьему чтению.

Вопреки ранее принятому решению ответственной комиссии Сейм все же решил переименовать республиканские города в большие города, которых будет пять. Депутаты выразили недовольство тем, что в список не вошли Елгава и Вентспилс, и отсутствием определенных критериев.

По данным агентства LETA, при рассмотрении закона в третьем чтении в список больших городов могут быть внесены изменения.

До сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.

Некоторые депутаты предлагали расширить этот список, включив в него Екабпилс, Елгаву, Валмиеру и Вентспилс, но предложение не получило поддержки.

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