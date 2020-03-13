Сейм поддержал: самоуправлений станет меньше. 40 вместо 119

Сейм рассматривал закон во втором чтении в течение шести дней. Было подано 316 предложений, в том числе по трети предложений оппозиция активно выступала, но позже решила их отозвать и подать к третьему чтению.

Вопреки ранее принятому решению ответственной комиссии Сейм все же решил переименовать республиканские города в большие города, которых будет пять. Депутаты выразили недовольство тем, что в список не вошли Елгава и Вентспилс, и отсутствием определенных критериев.

По данным агентства LETA, при рассмотрении закона в третьем чтении в список больших городов могут быть внесены изменения.

До сих пор в Латвии городами республиканского значения были девять городов, то после АТР такими будут пять - Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне.