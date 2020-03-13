В пятницу, 13 марта, в 16.00 Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) созвали пресс-конференцию с целью ответить на все актуальные вопросы касательно ситуации вокруг Covid-19 в Латвии. RUS.TVNET предлагает видео с места событий.
Видео: Оперативные службы информируют о текущей ситуации
Как прозвучало ранее, за последние сутки Covid-19 подтвержден у одного жителя Латвии. В целом новый вид коронавируса в Латвии подтвержден у 17 человек.
Отметим, что в связи с распространением Covid-19 в Латвии до 14 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса.
- Родители посещающих детские сады детей уже 13 марта должны предоставить письменное подтверждение, что ребенок и семья не посещали страны и регионы распространения Covid-19, не были в контакте с больными Covid-19 или контактировавшими с ними лицами и у них нет других возможностей обеспечить присмотр за ребенком.
- Также прекращен очный процесс обучения во всех других образовательных учреждениях. С 13 марта обучение проводится удаленно, за исключением централизованных экзаменов. Временно прекращены все занятия образования по интересам и спортивных секций.
- С 13 марта отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.
- Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок.