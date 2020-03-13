Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен почти у 70 человек

Количество инфицированных жителей Эстонии по состоянию на вторую половину дня в пятницу, 13 марта, достигло почти 70 человек — об этом сообщил на пресс-конференции в Таллинне министр финансов Эстонии Мартин Хельме.
Департамент здоровья Эстонии в пятницу во второй половине дня сообщил, что численность инфицированных жителей Эстонии по всей стране достигла 68.
Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.
Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей в Эстонии, несомненно, возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.