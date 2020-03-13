Пт, 13.03.2020
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Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен почти у 70 человек

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Количество инфицированных жителей Эстонии по состоянию на вторую половину дня в пятницу, 13 марта, достигло почти 70 человек — об этом сообщил на пресс-конференции в Таллинне министр финансов Эстонии Мартин Хельме.

Департамент здоровья Эстонии в пятницу во второй половине дня сообщил, что численность инфицированных жителей Эстонии по всей стране достигла 68.

Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей в Эстонии, несомненно, возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

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