Пт, 13.03.2020
Есть магазины, в которых продавцы работают в масках и в перчатках, поскольку им приходится иметь дело с наличными деньгами. Например, в Zara продавцы стоят в перчатках. Но в том же McDonald's работают и готовят еду без масок и перчаток. Роман из Латвии, переехавший на ПМЖ в Геную

Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен у 79 человек

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 13 марта, лаборатория департамента здоровья подтвердила 38 новых случаев коронавируса, всего в Эстонии заболевание диагностировано у 79 человек.

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.

Всего с 31 января в Эстонии сделан 701 тест на COVID-19. Сейчас выявлять вирус COVID-19 в Эстонии могут лаборатории департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Synlab. 

Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей в Эстонии, несомненно, возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

В связи с введением Правительством Эстонии чрезвычайного положения, с пятницы в Таллинне отменяются все публичные мероприятия. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что до 1 мая запрещены все общественные собрания и спортивные мероприятия. С пятницы также закрыты городские общественные бани.

С понедельника, 16 марта в Таллинне закрываются все спортивные базы, находящиеся в подчинении города.

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