Вечер пятницы: в Эстонии коронавирус выявлен у 79 человек

Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента здоровья.

Всего с 31 января в Эстонии сделан 701 тест на COVID-19. Сейчас выявлять вирус COVID-19 в Эстонии могут лаборатории департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Synlab.

Как сказал министр финансов, в Эстонии началась вторая фаза распространения инфекции, поэтому сейчас важнее всего минимизировать количество контактов между людьми.

Хельме предупредил, что в ближайшие дни количество инфицированных коронавирусом людей в Эстонии, несомненно, возрастет и достигнет максимальных значений через две-три недели.

В связи с введением Правительством Эстонии чрезвычайного положения, с пятницы в Таллинне отменяются все публичные мероприятия. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы, отметив, что до 1 мая запрещены все общественные собрания и спортивные мероприятия. С пятницы также закрыты городские общественные бани.